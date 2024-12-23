Преимущества Telme

Всегда на связи

Принимайте и совершайте звонки, обменивайтесь SMS в Telegram, используя виртуальные мобильные номера РФ, где бы вы ни были.

Звонки по местным тарифам

Совершайте выгодные международные звонки из стран Европы и СНГ по внутренним тарифам операторов РФ.

Быстрое и простое подключение

Чтобы начать звонить, пройдите регистрацию через Госуслуги при помощи бота. И пополните абонентский счет.

Надежный сервис от проверенного провайдера

Подключайте сервис Telme от Телфин, ведущего провайдера IP-телефонии в России, который работает на рынке уже 21 год.

Возможности

Виртуальные мобильные номера Санкт-Петербурга или Москвы

Возможность получать и отправлять СМС-сообщения через Telegram-бота

Звонки на любые номера (городские, мобильные, 8800)

Выгодные тарифы местных операторов для звонков по России и миру

Неограниченное число звонков

Подключение от 15 минут

Сколько стоит?

500 ₽/мес. включая 100 минут на звонки по России

Стоимость звонков
Онлайн платежи

Как подключить?

Процесс подключения — автоматический, и занимает не более 15 минут. Вам необходим только доступ к сайту Госуслуг и ваш паспорт для фотографии с ним.

Шаг № 1. Регистрация

Мы фиксируем ID и ваше имя в Telegram и проверяем вашу учетную запись, не являетесь ли вы действующим пользователем сервиса. Вы принимаете условия агентского договора на оказание услуг.

Шаг № 2. Авторизация

Для авторизации в сервисе мы высылаем вам ссылку на прохождения верификации на сайте Госуслуги. Вам потребуется паспорт и верифицированный аккаунт на Госуслугах. Авторизацию рекомендуем проходить с мобильного телефона, так как необходимо сделать селфи с паспортом.

Зачем нужна верификация данных на сайте Госуслуг?

Согласно Закону «О связи» все операторы связи и провайдеры IP-телефонии обязаны проводить верификацию личности пользователей телеком-услуг для предотвращения мошеннических действий недобросовестных пользователей.

Верификация данных через портал Госуслуги является безопасной, так как идентификация происходит автоматически, и персональные данные абонентов не доступны третьим лицам. Процесс верификации личности осуществляется только на сайте Госуслуг, информация обрабатывается в соответствии с Законом «О персональных данных».

Шаг № 3. Подключение

Мы предлагаем вам перечень виртуальных номеров, из которого вы выбираете наиболее понравившийся. Мы подключаем и резервируем его для вашего Telegram-аккауната.

Шаг № 4. Оплата

Вы производите оплату в размере стоимости подключения сервиса и депозита для оплаты исходящих вызовов.

Шаг № 5. Старт звонков и СМС

Совершаем приветственный звонок. Если вы не можете принять вызов, то вам от Telegram-бота приходит сообщение. Не забудьте разрешить вызовы от пользователя @siptg.

Видеопрезентация

Как звонить?

Для совершения исходящего звонка отправьте номер абонента в чат @siptg и примите звонок от бота.

Как принимать звонки?

Ответьте на входящий вызов с аккаунта @siptg. Номер и имя звонящего приходят в отдельном сообщении.

Для подключения услуги следуйте нашим рекомендациям и уже через 15 минут вы сможете совершать и принимать звонки.

Отзывы

Артем Васильев

- 23 декабря 2024, 16:29

Решил попробовать Телми для звонков в командировке. И продолжаю использовать до сих пор. Звоню в основном на городские и мобильные номера. Соединение быстрое, звонки не дорогие.

Алена Иванцова

- 29 декабря 2024, 19:47

Часто звоню по России друзьям и родственникам. Плачу 500 рублей, 100 минут на месяц вполне хватает. Связь хорошая, без сбоев.

Иван Петров

- 09 января 2025, 15:01

Звоню через Телеграм и Телми. Иногда отправляю СМС. Доволен сервисом, удобно и быстро. Самое долгое — пройти сайт Госуслуги

Часто задаваемые вопросы

Где и как пройти верификацию личности?

До подключения сервиса Telme необходимо пройти верификацию на портале Госуслуги для подтверждения личности для оператора связи и загрузить свою фотографию с паспортом РФ. Только после этого вы можете звонить в Telegram и совершать выгодные международные звонки и вызовы по России сверх установленного лимита.

Надо ли дополнительно подключать виртуальный мобильный номер?

Нет, виртуальный мобильный номер Москвы или Санкт-Петербурга уже входит в стоимость подключения сервиса Telme.

Звонки в какие города и страны являются наиболее выгодными по тарифам Telme (сверх лимита в 100 минут)?

Провайдер предлагает выгодные тарифы на звонки по России, например, в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Стоимость одной минуты разговора в эти города составляет 0,45-0,50 рублей.

Нужно ли оплачивать дополнительно услуги бота Sip.tg?

Пользуясь сервисом Telme, оплачивать услуги бота Sip.tg отдельно не надо.