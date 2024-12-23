Виртуальные мобильные номера Санкт-Петербурга или Москвы
Возможность получать и отправлять СМС-сообщения через Telegram-бота
Звонки на любые номера (городские, мобильные, 8800)
Выгодные тарифы местных операторов для звонков по России и миру
Неограниченное число звонков
Подключение от 15 минут
Подключите номер к Telegram прямо сейчас.
Отправьте сообщение /start в Telegram бот @Telmebot
Процесс подключения — автоматический, и занимает не более 15 минут. Вам необходим только доступ к сайту Госуслуг и ваш паспорт для фотографии с ним.
Шаг № 1. Регистрация
Мы фиксируем ID и ваше имя в Telegram и проверяем вашу учетную запись, не являетесь ли вы действующим пользователем сервиса. Вы принимаете условия агентского договора на оказание услуг.
Шаг № 2. Авторизация
Для авторизации в сервисе мы высылаем вам ссылку на прохождения верификации на сайте Госуслуги. Вам потребуется паспорт и верифицированный аккаунт на Госуслугах. Авторизацию рекомендуем проходить с мобильного телефона, так как необходимо сделать селфи с паспортом.
Зачем нужна верификация данных на сайте Госуслуг?
Согласно Закону «О связи» все операторы связи и провайдеры IP-телефонии обязаны проводить верификацию личности пользователей телеком-услуг для предотвращения мошеннических действий недобросовестных пользователей.
Верификация данных через портал Госуслуги является безопасной, так как идентификация происходит автоматически, и персональные данные абонентов не доступны третьим лицам. Процесс верификации личности осуществляется только на сайте Госуслуг, информация обрабатывается в соответствии с Законом «О персональных данных».
Шаг № 3. Подключение
Мы предлагаем вам перечень виртуальных номеров, из которого вы выбираете наиболее понравившийся. Мы подключаем и резервируем его для вашего Telegram-аккауната.
Шаг № 4. Оплата
Вы производите оплату в размере стоимости подключения сервиса и депозита для оплаты исходящих вызовов.
Шаг № 5. Старт звонков и СМС
Совершаем приветственный звонок. Если вы не можете принять вызов, то вам от Telegram-бота приходит сообщение. Не забудьте разрешить вызовы от пользователя @siptg.Подключить
Для совершения исходящего звонка отправьте номер абонента в чат @siptg и примите звонок от бота.
Ответьте на входящий вызов с аккаунта @siptg. Номер и имя звонящего приходят в отдельном сообщении.
Для подключения услуги следуйте нашим рекомендациям и уже через 15 минут вы сможете совершать и принимать звонки.Подключить
Артем Васильев
- 23 декабря 2024, 16:29
Решил попробовать Телми для звонков в командировке. И продолжаю использовать до сих пор. Звоню в основном на городские и мобильные номера. Соединение быстрое, звонки не дорогие.
Алена Иванцова
- 29 декабря 2024, 19:47
Часто звоню по России друзьям и родственникам. Плачу 500 рублей, 100 минут на месяц вполне хватает. Связь хорошая, без сбоев.
Иван Петров
- 09 января 2025, 15:01
Звоню через Телеграм и Телми. Иногда отправляю СМС. Доволен сервисом, удобно и быстро. Самое долгое — пройти сайт Госуслуги
До подключения сервиса Telme необходимо пройти верификацию на портале Госуслуги для подтверждения личности для оператора связи и загрузить свою фотографию с паспортом РФ. Только после этого вы можете звонить в Telegram и совершать выгодные международные звонки и вызовы по России сверх установленного лимита.
Нет, виртуальный мобильный номер Москвы или Санкт-Петербурга уже входит в стоимость подключения сервиса Telme.
Провайдер предлагает выгодные тарифы на звонки по России, например, в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Стоимость одной минуты разговора в эти города составляет 0,45-0,50 рублей.
Пользуясь сервисом Telme, оплачивать услуги бота Sip.tg отдельно не надо.