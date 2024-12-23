Как подключить?

Процесс подключения — автоматический, и занимает не более 15 минут. Вам необходим только доступ к сайту Госуслуг и ваш паспорт для фотографии с ним.

Шаг № 1. Регистрация

Мы фиксируем ID и ваше имя в Telegram и проверяем вашу учетную запись, не являетесь ли вы действующим пользователем сервиса. Вы принимаете условия агентского договора на оказание услуг.

Шаг № 2. Авторизация

Для авторизации в сервисе мы высылаем вам ссылку на прохождения верификации на сайте Госуслуги. Вам потребуется паспорт и верифицированный аккаунт на Госуслугах. Авторизацию рекомендуем проходить с мобильного телефона, так как необходимо сделать селфи с паспортом.

Зачем нужна верификация данных на сайте Госуслуг? Согласно Закону «О связи» все операторы связи и провайдеры IP-телефонии обязаны проводить верификацию личности пользователей телеком-услуг для предотвращения мошеннических действий недобросовестных пользователей. Верификация данных через портал Госуслуги является безопасной, так как идентификация происходит автоматически, и персональные данные абонентов не доступны третьим лицам. Процесс верификации личности осуществляется только на сайте Госуслуг, информация обрабатывается в соответствии с Законом «О персональных данных».

Шаг № 3. Подключение

Мы предлагаем вам перечень виртуальных номеров, из которого вы выбираете наиболее понравившийся. Мы подключаем и резервируем его для вашего Telegram-аккауната.

Шаг № 4. Оплата

Вы производите оплату в размере стоимости подключения сервиса и депозита для оплаты исходящих вызовов.

Шаг № 5. Старт звонков и СМС

Совершаем приветственный звонок. Если вы не можете принять вызов, то вам от Telegram-бота приходит сообщение. Не забудьте разрешить вызовы от пользователя @siptg.